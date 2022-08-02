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الثلاثاء، 02-08-2022 03:30 م

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث في مصر

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الوكيل الإخباري-لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم  سيارة بأخرى بطريق مطروح القاهرة الدولي .

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم  سيارة ملاكى   بسيارة نقل الكيلو 8 طريق مطروح القاهرة الدولى  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

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واستقبلت مستشفى العلمين جثة هامدة باسم محمد علي ماهر٣٤ سنة القاهرة بالإضافة إلى 3 مصابين الاء محمد عبدالكريم ٢٨ سنة سوهاج اشتباه ما بعد الارتجاج. كدمة شديدة بالوجه. واشتباه كسر بالأنف ، احمد علي ماهر ٣٤ سنة القاهرة ما بعد الارتجاج. كدمة شديدة بالوجه.واشتباه كسر بالفك السفلي.كدمات وسحجات بالجسم.


روفيه رشاد عبدالرحيم  62 سنة القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج.كدمة شديدة بالوجه.واشتباه كسر بالساق اليسري .وكدمات وسحجات بالجسم تم تحرير المحضر اللازم و الجثة تحت تصرف النيابة ومفت ش الصحة .

 

 

صدى البلد

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