السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

بلعاوي: أي أعراض زكام أو رشح تظهر على الشخص هي بسبب كورونا

الأمن يحذر من خطر الانزلاق والغبار

أسعار الذهب اليوم السبت 20/ 11/ 2021

وادي الريان يسجل أعلى هطول مطري في المملكة

الصفدي يلتقي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

اليونيسف تضيء سد الوالة بالأزرق بمناسبة يوم الطفل العالمي

الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول

العمل تؤكد على ضرورة الحد من عمل الأطفال

الرواجبة: دعم الريادة مفتاح لاستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل

وفيات السبت 20-11-2021

السبت، 20-11-2021 10:14 ص

مصرع شقيقين حرقا بعد توثيقهما بالسلاسل داخل منزلهما في مصر

19-11-2021_09_28_31_GomhuriaOnline_3861637306911


الوكيل الإخباري - لقي شقيقان مصرعهما، متأثرين بحروق خطيرة في اندلاع حريق نشب بمنزلهما، بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر.

وعثرت الشرطة المصرية على الجثتين مقيدتين بالسلاسل الحديدية، وتحفظت الشرطة على الأب للتحقيق في سبب اندلاع النيران، وتقييد ابنيه المتوفين، بعدما ترددت أنباء عن قيامه بتوثيقهما بالسلاسل بدعوى تأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات وتعاطي المخدرات، وفقا لصحيفة الأهرام.

اضافة اعلان

 

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية سنهوت التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها في مصر.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما 14 عاما والآخر 17 عاما، كما تبين أن الجثتين كانتا موثقتين بالسلاسل الحديدية .

وكشفت التحريات الأولية المصرية أن الأب كان قام بتقييد ابنيه في محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات مع الأهالي في القرية وتعاطيهما المخدرات .

وألقت الشرطة  المصرية القبض على الأب وجرى التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد سبب الواقعة، وتولت النيابة العامة المصرية متابعة التحقيقات.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

إنقاذ مسنة بعد انهيار منزلها في إيطاليا

ذيبان

إنقاذ 40 شخصا حوصروا على طريق ذيبان

اسعاف خاص

عشريني يحرق نفسه في إربد

مه

اليونان.. مقتل 7 مهاجرين وإصابة آخرين جراء حادث مروري

مصر

مصر.. مصرع 7 أشخاص في حادث مأساوي

10202126155051875625087

11 إصابة بحادث سير باص مدرسة في عمان

أخبار متعلقة
حريق

الأمن : حريق على حدود الأردن والأراضي المحتلة

pic_182814

حريق في مستودع للاتحاد الأردني لكرة القدم

e46e8c5c29

حادثة غريبة.. مصرع سائق بكومة أرز في ليفربول الإنجليزية

حريق

حريق واسع في قرية سويمة - فيديو

image

وفاة شخصين وإصابة 17 بحادث تصادم على طريق مكة جدة

533944Image1

مواطن يتوفى حزنا على وفاة ابنه في إربد