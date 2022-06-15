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الأربعاء، 15-06-2022 04:44 م

مصرع طالبة بحادث سير في مصر

موضوع_تعبير_عن_النجاة_من_حادث_سير


الوكيل الإخباري-لقيت طالبة مصرعها اليوم الأربعاء، صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية  بالكيلو 71.

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تلقت الشرطة المصرية بلاغا، بحدوث واقعة اصطدام سيارة بطالبة أثناء عبورها الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بالكيلو 71 ووفاتها فى الحال.


بالانتقال والفحص تبين لمأمور قسم غرب النوبارية وفاة "مى أنور خميس عبد الغني" 16 سنة طالبة وتقيم قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 

اليوم السابع

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