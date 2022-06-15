مصرع طالبة بحادث سير في مصر

الوكيل الإخباري-لقيت طالبة مصرعها اليوم الأربعاء، صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بالكيلو 71.

اضافة اعلان



تلقت الشرطة المصرية بلاغا، بحدوث واقعة اصطدام سيارة بطالبة أثناء عبورها الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بالكيلو 71 ووفاتها فى الحال.



بالانتقال والفحص تبين لمأمور قسم غرب النوبارية وفاة "مى أنور خميس عبد الغني" 16 سنة طالبة وتقيم قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.



اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة