مصرع طيار إثر تحطم طائرة حربية فرنسية في أمريكا

الوكيل الإخباري- تحطّمت طائرة في ولاية نيفادا بعد إقلاعها من قاعدة نيليس الجوية بالقرب من مدينة لاس فيجاس، ما أسفر عن وفاة الطيار، حسب بيان نشر على موقع القاعدة الجوية في الإنترنت.



وقالت القاعدة الجوية الأمريكية على "تويتر" بهذا الشأن: "أقلعت الطائرة التي كان يقودها طيار من شركة متعاقدة بالباطن من قاعدة نيليس الجوية، وتحطمت حوالي الساعة 2.30 مساء (00.30 بتوقيت غرينتش) في 24 مايو خارج الحدود الجنوبية للقاعدة".

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يذكر أن الطائرة كان يقودها طيار تابع للشركة الأمريكية "Draken"، وقد أعرب ممثلو الشركة عن تعازيهم لعائلة المتوفى، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي شخص آخر على متن الطائرة المنكوبة، فيما ذكر البيان أن العديد من خدمات الاستجابة السريعة الفيدرالية والمحلية هرعت إلى مكان الحادث.



وأوضح مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي أن الطائرة المتحطمة كانت مقاتلة من طراز ميراج "إف – 1"، تصنعها شركة داسو الفرنسية للطيران، مشيرا إلى أن ممثليه وصلوا إلى موقع التحطم، حيث سيجرون تحقيقا في الحادث.



المصدر- روسيا اليوم