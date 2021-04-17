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السبت، 17-04-2021 09:03 م

مصرع طيار مروحية نفذت هبوطا حادا في إقليم بروسيا

من
تعبيرية


الوكيل الإخباري - لقي طيار مروحية من طراز "مي-2" مصرعه جراء تحطمها عند هبوطها هبوطا حادا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، حسبما أوردت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت.

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وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن الطيار من مواليد عام 1960 لقي مصرعه جراء الحادث الذي وقع بالقرب من الطريق الرابط بين مدينتي كراسنودار ونوفوروسيسك، وذلك أثناء إجراء المروحية الزراعية أعمال رش المبيدات على الحقول في المنطقة.


وقال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية،  إن من بين فرضيات الحادث عطل فني أدى إلى تحطم المروحية جراء اصطدامها بالأرض عند هبوطها.

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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