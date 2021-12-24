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مصرع عشرات الأشخاص إثر حريق في عبارة ببنغلاديش

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الجمعة، 24-12-2021 10:39 ص

مصرع عشرات الأشخاص إثر حريق في عبارة ببنغلاديش

مقتل العشرات في حريق عبارة نهرية في بنغلادش


الوكيل الاخباري - لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، بعد أن اشتعلت النيران في عبارة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، في نهر في منطقة جهالوكاتي في بنغلاديش على بعد حوالي 200 كم جنوب العاصمة دكا.

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وكانت السفينة التي تتألف من ثلاثة طوابق تقل على متنها حوالي ألف شخص من دكا إلى منطقة بارجونا في جنوب بنغلاديش عندما اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي وهي في متصف النهر، حسبما ذكر إم دي نازمول علم، النائب الإضافي لمفوض منطقة جهالوكاتي، لوكالة أنباء (شينخوا) .


وأكد أنه قد تم انتشال 32 جثة حتى الآن في أعقاب الحادث، مضيفا أن معظم الركاب كانوا نائمين عندما وقع الحادث.


وقال إن عملية البحث لا تزال جارية عن عدد غير معروف من المفقودين.
وقال ، علمنا أن العبارة كانت تقل نحو ألف راكب، مضيفا أنه تم جر العبارة إلى الضفة.

بترا

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