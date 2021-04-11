مصرع عشريني إثر هروبه من الشرطة في بلجيكا

الوكيل الإخباري - لقي شاب عشريني مصرعه يوم الأحد خلال محاولته الهرب من الشرطة إثر مداهمة تجمّع شمال بلجيكا، حيث سقط من الطابق الرابع من مبنى الحفل.

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وذكرت النيابة العامة البلجيكية التي فتحت تحقيقا في الحادث، أن قوات الأمن تدخلت قرابة الساعة الرابعة من فجر الأحد بعد تلقيها اتصالات وشكوى من الضجيج، ما دفع بالمشاركين الثمانية في التجمّع وبينهم الضحية، لمحاولة الاختباء.



وبينت عناصر التحقيق الأولي أن الشاب البالغ 21 عاما توفي بعد سقوطه من الطابق الرابع خلال محاولته على ما يبدو الهرب من نافذة الغرفة، على ما أعلن ناطق باسم النيابة العامة.



وتحظر بلجيكا حاليا تجمع أكثر من أربعة أشخاص خارج المنزل، في إطار تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19.



وأتاحت السلطات دعما نفسيا للنزلاء وطاقم العمل في الفندق الواقع في وسط أنتويرب، إضافة إلى المشاركين السبعة الآخرين في الحفلة الذين يعانون صدمة جراء الحادثة، وقد استمعت الشرطة إلى أقوال هؤلاء.

المصدر : روسيا اليوم

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