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الثلاثاء، 25-10-2022 07:54 ص

مصرع 11 شخصا وإصابة 9 آخرين إثر تصادم سيارتين في مصر - صورة

موضوع_تعبير_عن_النجاة_من_حادث_سير


الوكيل الإخباري - لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 9 آخرين، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص «أجرة» بسيارة نقل على طريق المنصورة في مصر.

وتلقى أمن الدقهلية، إخطارا بوقوع حادث وعند انتقال الأمن والمباحث و10 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث على طريق المنصورة- بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة نقل نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

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ونتج عن الحادث وفاة 11 شخص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى.

 

 


 

البيان 

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