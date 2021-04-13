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الثلاثاء، 13-04-2021 08:21 ص

مصرع 20 شخصا بحادث مروري مروع في بيرو

بيرةو
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح بحادث انقلاب حافلة للركاب في بيرو.

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ووقع الحادث صباح الاثنين بالتوقيت المحلي في محافظة سيواس وسط البلاد، نتيجة فقدان السائق السيطرة على الحافلة وخروجها عن الطريق.
ولقي 18 شخصا مصرعهم في الحال، بينما توفي اثنان آخران أثناء نقلهما إلى المستشفى.


وفتحت السلطات البيروفية تحقيقا في الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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