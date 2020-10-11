مصرع 20 شخصا على الأقل في تصادم بين حافلة وقطار وسط تايلاند - صور

الوكيل الاخباري – قالت السلطات في تايلاند إنه وقع تصادم بين حافلة وقطار في وسط البلاد، اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع 20 راكبا على الأقل وإصابة 30 بجروح.

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وقال حاكم إقليم شاشوينجساو الذي وقع فيه الحادث إن التصادم وقع في الساعة 8:05 صباحا بالتوقيت المحلي (0105 بتوقيت جرينتش) قرب محطة للقطارات تبعد نحو 63 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة بانكوك.



وكانت حافلة رحلات تقل 60 من عمال المصانع في طريقهم لحضور مراسم في معبد بوذي عندما عبرت السكة الحديدية وقت مرور قطار للشحن كان متجها للعاصمة من شرق البلاد.



وقال الحاكم إن مزلقان القطار كان به جرس للإنذار بمرور القطارات لكن ليس به حواجز تمنع العبور أثناء مرور قطار. وأضاف أن الإقليم سيضع حواجز ومطبات صناعية ويقطع الأشجار قرب المزلقان لتحسين الرؤية.



وتصنف منظمة الصحة العالمية الطرق في تايلاند من بين الأخطر في العالم. وفقا لوكالة "رويترز".













