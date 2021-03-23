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الثلاثاء، 23-03-2021 01:35 م

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع في السعودية - صور

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موقع حادث سير في مركز نخال التابع لمحافظة القرى بمنطقة الباحة السعودية.


الوكيل الاخباري - أفادت مصادر أمنية مطلعة في مركز نخال بمحافظة القرى السعودية، بمصرع 3 أشخاص، مساء الاثنين، جراء حادث سير مروع.

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وأوضحت المصادر، حسبما نقلته صحيفة "سبق"، أن مركبة بها أسرة واحدة تعرضت لانقلاب بعد محاولة قائدها تفادي مقيم يقطع الطريق، لكنه لم يستطع القيام بذلك ما أدى إلى دهس الشخص ووفاته، بينما انقلبت السيارة ما أسفر عن شخصين من أسرة واحدة كانت فيها، وتعرض آخرين لإصابات منها حالتان خطيرتان.

 


ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أن حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى، ونتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

 


وأردف الزهراني أنه تم توجيه 5 فرق إسعاف من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من الخدمات الصحية، وعند وصول أول فرقة من الهلال الأحمر ومسح الموقع، اتضح وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين بالموقع، وتم نقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى القرى العام.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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