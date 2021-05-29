مصرع 3 شباب غرقا بمصيف في مصر

الوكيل الإخباري- لقي 3 شباب أصدقاء في مصر مصرعهم بعد أن أرادوا الإستحمام بشاطئ مدينة مطوبس الجديد بمحافظة كفر الشيخ، هرباً من حرارة الجو، إلا أنهم لم يجيدوا السباحة فجرفتهم الأمواج وغرقوا.

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وترك موت الشباب حزناً كبيراً في نفوس أهالي المدينة والقرى التي ينتمون إليها، وتحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إلى دفتر عزاء، وسط دعوات الآلاف لهم بالرحمة.





وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطوبس، بغرق ثلاثة شباب أثناء الإستحمام في مياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف مطوبس.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة مطوبس، عن إستحمام الأصدقاء الشباب الـ3 في مياه البحر المتوسط بشاطئ مطوبس، مع صديق لهم يبلغ من العمر 30 عاماً، ولعدم إجادتهم السباحة لقوا مصرعهم غرقا، بينما جرى إنقاذ صديقهم الرابع.

المصدر- روسيا اليوم





