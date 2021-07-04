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الأحد، 04-07-2021 08:22 م

مصرع 31 شخصا وإصابة 11 آخرين بحادث مرور في موزمبيق

موز


الوكيل الإخباري - لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 11 آخرون بحروح خطيرة إثر تصادم شاحنتين وحافلة ركاب في موزمبيق.

وأوردت معلومات صحافية ، أن الحادث، الذي وقع ليلة الأحد في منطقة تافيرا بمقاطعة مابوتو.

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ونقلت الإذاعة عن كريستينا مافومو رئيس إدارة منطقة مانهيكا قولها صباح اليوم: "قتل 31 راكبا من أصل 57، وأصيب 11 آخرون".


فيما قال المسؤول آخر  إن الطريق الوطني رقم واحد في منطقة تافيرا حيث وقع الحادث، بات غير سالك حتى صباح اليوم.
من جهته رجح المتحدث باسم الشرطة في البلاد في مقاطعة مابوتو خواريز مارتينز، أن الحادث ربما نتج عن السرعة المفرطة وضعف الرؤية على الطريق.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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