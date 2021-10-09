مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في جورجيا الأمريكية - فيديو

الوكيل الإخباري - لقي 4 أشخاص مصرعهم بحادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في مطار بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن إدارة الإطفاء.

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وقال مسؤولون في الإطفاء: "كان هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري بعد ظهر الجمعة، وجميعهم لقوا حتفهم".



وذكرت قناة "فوكس-5" التلفزيونية ، أن المطار أغلق بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.





📌#Georgia I #GA



A Plane Has Crashed And Is On Fire At DeKalb Peachtree Airport In Georgia. There Are Reports Of Multiple Fatalities as video shows thick black smoke from the aircraft #BREAKING : A Plane has crashed, and bursts into flames at DeKalb Peachtree airportA Plane Has Crashed And Is On Fire At DeKalb Peachtree Airport In Georgia. There Are Reports Of Multiple Fatalities as video shows thick black smoke from the aircraft pic.twitter.com/iY05a2GSw0 October 8, 2021

روسيا اليوم