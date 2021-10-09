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السبت، 09-10-2021 07:59 ص

مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في جورجيا الأمريكية - فيديو

تحطم


الوكيل الإخباري - لقي 4 أشخاص مصرعهم بحادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في مطار بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن إدارة الإطفاء.

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وقال مسؤولون في الإطفاء: "كان هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري بعد ظهر الجمعة، وجميعهم لقوا حتفهم".


وذكرت قناة "فوكس-5" التلفزيونية ، أن المطار أغلق بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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