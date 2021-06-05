مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرون جراء هجوم في الصين

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الصينية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم بأدوات حادة وقع في مقاطعة آنهوي شرق البلاد.



وأكدت الشرطة في بيان لها أن الحادث وقع اليوم السبت في مدينة أنكينغ، موضحة أن عناصر الأمن هرعوا إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغات عن اعتداء شخص بـ "سكين "على حشد من المارة في شارع تجاري.

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وأشار البيان إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفى.



ونشرت وسائل إعلام صينية فيديو يظهر حشدا من المواطنين وصلوا إلى المستشفى للتبرع بدمهم لصالح المصابين.





pic.twitter.com/0yKfzVKh2l Local residents in Anqing, Anhui Province, line up to donate blood Saturday night after a knife attack that caused five people’s death and injured 15 people. https://t.co/tswmJF2kwZ June 5, 2021

المصدر- روسيا اليوم

