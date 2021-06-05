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السبت، 05-06-2021 04:50 م

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرون جراء هجوم في الصين

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الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الصينية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم بأدوات حادة وقع في مقاطعة آنهوي شرق البلاد.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن الحادث وقع اليوم السبت في مدينة أنكينغ، موضحة أن عناصر الأمن هرعوا إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغات عن اعتداء شخص بـ "سكين "على حشد من المارة في شارع تجاري.

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وأشار البيان إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

ونشرت وسائل إعلام صينية فيديو يظهر حشدا من المواطنين وصلوا إلى المستشفى للتبرع بدمهم لصالح المصابين. 

 


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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