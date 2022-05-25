الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 09:48 ص

مصرع 6 ركاب بسقوط حافلة في مصر

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الوكيل الاخباري- أمرت النيابة العامة المصرية بحبس متهم، لتسببه بمصرع وإصابة عدد من مستقلي حافلة كان يقودها وغرقت في المنيا بسبب إهماله.

وقالت النيابية في بيان لها إنها "أمرت بحبس متهم أربعة أيام احتياطيا لتسببه في موت وإصابة مستقلي حافلة كان يقودها بالمنيا، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، لقيادته الحافلة بسرعة زائدة، مما أدى لانحرافها وسقوطها في المياه.

 وقد أسفر الحادث عن وفاة ستة وإصابة خمسة من الركاب، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والتحري جارية للتأكد من خلو المياه من آخرين".

و سقطت حافلة (ميكروباص) بترعة الإبراهيمية بقرية البرجاية على طريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، ما أدى إلى مصرع وإصابة بعض مستقليها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، منها إشاعات حول سبب وقوعها تفيد تهديد قائد الحافلة الركاب بإسقاطها في المياه عمداً إذا لم يسددوا إليه أجرة زائدة على التي دفعوها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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البيان

 




 

 


 

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