الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

امتحانات ' التوجيهي ' موضوعية باستثناء اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات

شاهد بالفيديو .. الحشرات تهاجم الرئيس الأمريكي بايدن

السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي

القبض على مطلوب بحقه 3 طلبات بمبالغ مالية تقارب الـ 10 ملايين دينار

مفتي المملكة: السبت غرة شهر ذو القعـدة

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تدعو لإبقاء الحصة النسائية في البرلمان

وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الجبور مساعدا لأمين عام التنمية

الخميس، 10-06-2021 09:08 م

مصرية ترمي جثمان رضيعها في القمامة والسبب صادم

ط


الوكيل الإخباري - تجردت سيدة مصرية من عاطفة الأمومة والحنان وألقت جثمان رضيعها بعد وفاته داخل أحد صناديق القمامة، وذلك في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمالي مصر.

اضافة اعلان

وأدلت المتهمة شادية مهدي (31 عاما) والدة الرضيع المتوفي باعترافات تفصيلية، خلال التحقيقات التي أجريت معها أمام نيابة شبرا الخيمة، عن أسباب إلقائها جثمان الرضيع في صندوق القمامة.



وقالت الأم إنه "أثناء إرضاع ابنها صباح أحد الأيام تعرض الرضيع لاختناق (فواق) ولم يستطع التنفس"، وأوضحت أنها حاولت إسعافه كثيرا لكن لم تستطع.
وأضافت أثناء التحقيقات: "هذا الموقف هو الأول الذي أتعرض له، وبعد محاولات عديدة لم يستطع الطفل التنفس"، مشيرة إلى أنها خافت من إخبار والده حتى لا يبلغ الشرطة عنها و"تسجن" على حد قولها.
إلقاء الجثمان في صندوق قمامة

وأضافت الأم أنها فكرت في حيلة للتخلص من رضيعها، فأخذت الجثة وذهبت إلى أقرب صندوق قمامة وألقته، ثم اتصلت بزوجها وأخبرته أنه الطفل اختطف أثناء سيرها في الشارع، وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة وحررت محضر اختطاف، قبل أن يعثر أهالي المنطقة على الجثمان ويبلغوا الشرطة.


ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"،عن مصدر أمني تفاصيل ما حدث، حيث قال إن والدة الرضيع جاءت إلى قسم الشرطة في الساعة التاسعة صباحا لتسجيل محضر باختطاف رضيعها وهي ذاهبة إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل.


وتابع المصدر: "انتقل مع الأم فريق من مباحث القسم، وبالفحص وسؤال أهالي المنطقة لم يستدلوا على شيء يؤكد أقوالها، خاصة أن المنطقة حيوية ويصعب أن تحدث بها واقعة اختطاف، وبعد فحص أكثر من 5 ساعات جاء بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل في صندوق القمامة مطابقة لنفس مواصفات الرضيع".
وبعد الانتقال إلى محل واقعة العثور على الجثة تبين أنها للرضيع، وبتفريغ كاميرات المراقبة تفاجأت قوات الشرطة أن الأم هي من ألقت الجثمان في صندوق القمامة.


وعند تضيق الخناق عليها أقرت أنها فعلت ذلك لخوفها من زوجها.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bursa-teleferik-1

الناجي الوحيد من حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا يخرج من المستشفى- فيديو

5c09ff0595a597b20b8b45d6

هنريك سيوياك الضحية الذي حير شرطة نيويورك - صورة

1469553_0

طفلة روسية تستنجد بوالدتها التي علقتها من شرفة المنزل قبل أن تموت - فيديو مؤثر

1048260739_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_49fd35a1904b4276a3d5453232caa103

صفعة ماكرون.. مفاجأة بشأن مصير الفاعل

3

حادث مروع في شارع الأردن صباح اليوم -صور

ج

قتل زوجته وأخفى جثتها 40 عاماً في بريطانيا ومفاجأة تكشف الجريمة

أخبار متعلقة
مصر

حكم رادع في قضية محاولة قتل حفيدة فنانة مصرية شهيرة

5be9903ed437500e6d8b458e

ارتفاع عدد وفيات مجزرة 'أبو حزام' إلى 12 وفاة في مصر

الامن

مواطن يلقي بزوجته من الطابق الثاني

201907221040314031

مصرع 3 شباب غرقا بمصيف في مصر

5202123154932464863240

وفاة سيدة طعنها ابنها في عمان

مصر

مصر.. انقلاب عربتي قطار ركاب قبل سفره