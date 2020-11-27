الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 03:44 م

مصرية تغدر بزوجها وتقتله بالمزاح

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الوكيل الإخباري - يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، تحريات في واقعة مقتل عامل على يد زوجته بمنطقة أوسيم في القاهرة.

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وكشفت التحريات الأولية، أن الزوجة المتهمة استغلت وصلة مزاح مع زوجها، وقيدته بحبل وخنقته، بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهمة.


وجاءت البداية وفقاً لوسائل إعلام مصرية بتلقي قوات الأمن بلاغاً يفيد بالعثور على جثة عامل داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغلت مزاحها معه، وأقنعته بتوثيقه بحبل، ثم خنقته وفرت هاربة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، ويجري استجوابها لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

 

المصدر : البيان



 




 

 


 

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