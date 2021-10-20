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الأربعاء، 20-10-2021 12:44 م

مصري يحاول الانتحار في الكويت بطريقة مأساوية

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الوكيل الإخباري - أقدم شخص مصري مقيم في دولة الكويت، على الانتحار يوم الثلاثاء، بسبب خلافات مالية بينه وبين الشركة التي يعمل لديها، وتم إنقاذه بعد العثور عليه في حالة مرضية شديدة.

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وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، يوم الثلاثاء، أن المصري أقدم على الانتحار من خلال تناول أدوية وقطع شرايينه بسبب الخلافات مع الشركة التي يعمل لها، مشيرة إلى أن المحاولة وقعت في منطقه الشويخ الصناعية.


وذكرت أنه فور عثور بعض الأشخاص عليه في حالته المذكورة، تم طلب الإسعاف ونقله إلى المستشفى، موضحة أنه يرقد حاليا في جناح المستشفى للعلاج وتم تسجيل القضية لدى الشرطة الكويتية وتوزيع الحراسة عليه.


وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من محاولة انتحار أخرى نفذها شاب مصري، من خلال القفز من أعلى كوبري جابر في المياه أسفله، لكن أنقذته قوات الإطفاء العام الكويتية، بعد أن أبلغ سائق التاكسي الذي أقله للكوبري.

 

وتمكنت قوة الإطفاء الكويتية من إنقاذ الشاب المصري بالنزول من أعلى الكوبري باستخدام الحبال والتقاطه على نقالة بعدما اكتشفت وجود نبض وعدم وفاته إثر قفزه من أعلى الكوبري، وتم نقله للمستشفى، وقررت الداخلية الكويتية بعدها ترحيله إلى مصر.

المصدر - روسيا اليوم 

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