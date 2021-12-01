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الأربعاء، 01-12-2021 09:37 ص

مصري يطعن زوجته وابنيه بسكين ثم ينتحر

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الوكيل الإخباري - أقدم مصري على الشروع في قتل زوجته وابنيه طعنًا وإنهاء حياته قفزاً من شرفة شقته في منطقة الوراق بالجيزة، بسبب مروره بأزمة نفسية.

وفي التفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تلقت مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من المستشفى يفيد باستقبال معلمة عمرها 34 عاما وابنيها مصابين بطعنات وكسور في مصر.

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وانتقلت قوة أمنية مصرية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وإقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته ونجليه لمروره بأزمة نفسية، وعقب تقنين الإجراءات واصدار إذن مسبق من النيابة العامة المصرية وبالتوجه إلى منزله وبالفحص تبين إقدامه على الانتحار قفزا من شرفة الشقة في الطابق الرابع محل سكنه ليلقى مصرعه في الحال.

 

وطلبت النيابة المصرية ، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة إصابة موظف لزوجته وابنيه وقفزه من شرفة منزله، بسبب خلافات زوجية بمنطقة الوراق، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، كما طلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

 

المصدر - البيان 

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