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السبت، 04-09-2021 08:57 ص

مصري يقود شاحنة مشتعلة لإنقاذ قريته من دمار شامل - فيديو

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الوكيل الإخباري - أنقذ  شاب من أهالي قرية صفط الحرية بمحافظة البحيرة القرية من كارثة، حيث قام بقيادة شاحنة وقود مشتعلة داخل محطة وقود القرية، ليقفز بها في المياه.

واستقل الشاب رمضان السنباطي سيارة البنزين المشتعلة داخل محطة وقود صفط الحرية، وقام بالسير بها حتى حافة الترعة ودفع السيارة بداخل المياه قافزا منها على الرغم من عدم تمكنه من القيادة الاحترافية، إلا أنه قام بهذا العمل البطولي لإنقاذ أهالي قريته من خطر الحريق، بحسب صحيفية اخبار اليوم.

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وقال السنباطي: إنه لا يجيد القيادة، إلا أنه لم يفكر في حياته بل سعى جاهداً لإنقاذ أهالي قريته من كارثة محققة، مشيراً إلى أنه قاد السيارة بعيداً عن القرية، وقفز منها قبل أن يدفع بها إلى الترعة.


واضاف: "موت واحد أفضل من موت أهالي القرية"، في المقابل، طالب أهالي قرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود، بتكريمه على دوره البطولي.


وكان الحريق قد نشب داخل محطة وقود القرية، إثر انفجار سيارة محملة بالسولار أثناء تفريغ الوقود بمحطة وقود. 


وأسفر الحريق عن احتراق 2 تانك سولار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيق في أسباب الحريق.


وتلقى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، بنشوب حريق داخل محطة وقود بقرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاى البارود، وعلى الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق دون إصابات.

 

المصدر - البيان 

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