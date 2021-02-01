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الإثنين، 01-02-2021 04:23 م

مصري يلقي زوجته من الطابق الثاني.. رد فعلها لا يصدق!

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الوكيل الاخباري - أثار سقوط امرأة مصرية في الثلاثينيات من العمر، من شرفة منزلها في محافظة الإسماعيلية، بلبلة بين المصريين على مواقع التواصل.

فبعد أن نقلت إلى المستشفى في حالة إعياء، ومصابة بكدمات واشتباه في كسور بالجسم، قال شهود عيان بالمنطقة، إن مشادة وقعت بين الزوج وزوجته، ما أدى إلى سقوط الزوجة من شرفة الطابق الثاني في منطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.

رفضت الادعاء عليه

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وأضافوا ، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية أن "الزوجة رفضت ركوب سيارة الإسعاف فور وصولها إلا برفقة زوجها"

فما أكدت مصادر أمنية، أن الزوجة لم تتهم الزوج بإلقائها من "شرفة المنزل"، ولم ترغب في تحرير محضر في قسم الشرطة حتى لا يتم القبض عليه أو تتخذ ضده أي إجراءات عقابية.

وقد أثار موقف السيدة هذا استهجان واستغراب العديد من المصريين، الذين انتقدوا تصرف الزوجة، فيما اعتبر آخرون أن في القضية قطب مخفية.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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