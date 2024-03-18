مصري ينتحر بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان

الوكيل الإخباري - أقدم مصري على الانتحار بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان بسبب كثرة الديون عليه في محافظة الجيزة.



وبحسب موقع "القاهرة 24"، تبين من التحريات أن المتوفي عامل، ويمر بأزمة مالية، اقترض على إثرها أموالا من عدة أشخاص، حتى وجد نفسه غارقا في الديون، مما دفعه إلى التخلص من حياته.



وبسؤال أهلية المتوفي والجيران شهود العيان عن الحادث، أفادوا بأن المتوفي دخل إلى غرفة نومه في أحد العقارات بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور، وأحضر سلاحا ناريا، وأطلق النيران صوب رأسه، وسقط جثة هامدة. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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