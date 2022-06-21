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الثلاثاء، 21-06-2022 10:35 ص

مصر ..أسرة طالبة المنصورة نيرة تكشف تفاصيل جديدة حول مقتلها

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الوكيل الإخباري-كشفت جدة طالبة المنصورة نيرة أشرف تفاصيل مقتلها وكواليس الواقعة منذ البداية حيث أكدت الجدة في تصريحات صحفية أن المتهم تقدم لخطبة المجني عليها لكن أسرتها رفضت وكرر طلب الزواج منها أكثر من مرة وبعد رفضها بدأ في تهديدها وأسرتها وتم تحرير محضر ضده .

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وأكدت جدة طالبة المنصورة نيرة أشرف أن الأسرة أرسلت له بعض المقربين حتى يبتعد عن المجني عليها ويتركها في حالها إلا أنه صمم على الارتباط بها وتابعت جدة طالبة المنصورة أنها علمت بجريمة قتل حفيدتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأصيبت بصدمة بعدما شاهدت فيديو القتل .


قالت الدكتورة هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر ، إن حادث مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف بشع لا يستطيع شاب أن يتزوج فتاة بالقوة أو من خلال الابتزاز.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الشاب حمل سلاح أبيض لتنفيذ جريمته، ومن الممكن أن يكون هذا الشخص ليس طبيعيًا لتنفيذ جريمته عن قصد؛ بعد اتخاذه قرار تنفيذ الجريمة.


وتابعت أن هذا الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، ابتز الفتاة إلكترونيًا قبل ارتكاب الجريمة بعدما رفضه الأهل عندما تقدم لخطبتها، لافتة إلى أنه بعد ارتكابه جريمة القتل حاول تشويه نفسه بالسكين حتى لا يتم اكتشاف جريمته؛ أو إثبات أنه حاول الإقدام على الانتحار.

 

وأوضحت أن السوشيال ميديا تستخدم كسلاح ذو حدين؛ بعدما تدهورت القيم بعد تصوير مثل هذه الحوادث؛ وهو الأمر الذي يتنافى مع قيم المجتمع المصري، مضيفة: «الحادثة تمت خلال 3 دقائق»، مطالبة بعدم مشاهدة مثل هذه الفيديوهات لأنه يثير مشاعر سلبية تجاه أبناء المجتمع. وفق ما نقل موقع " صدى البلد" .

 

ونقل موقع مصراوي فيديو مصور لردة فعل اسرتها بهد قتلها .

 

 

 


 




 

 


 

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