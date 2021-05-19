مصر.. إجلاء 6 أسر بعد انهيار جزئي لمبنى غرب الإسكندرية

الوكيل الإخباري - انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين، بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية في مصر، وذلك دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

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وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 حارة عز بكوم الشقافة.



وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء من الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون وقوع أي إصابات.



وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن العقار تقطنه 6 أسر بإجمالي 18 فردا، وتم نقلهم بسيارات الحي إلى مقر إيواء مؤقت بمدرسة الإخلاص الإعدادية.

المصدر : روسيا اليوم