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الخميس، 09-12-2021 11:35 ص

مصر...إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية إلى فضيلة المفتي

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، حكمها على سفاح الإسماعيلية، بالإعدام وإحالته أوراقه لمفتي الجمهورية .

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، يوم الإثنين الماضي، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل شخص ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

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واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة المصرية، المصرية ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا "محصلش" وفق اليوم السابع.

 

واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة المصرية في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

 

المصدر - البيان 

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