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الخميس، 10-03-2022 09:51 ص

مصر..إحالة أوراق قاتل طفلته إلى المفتي

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الوكيل الإخباري - أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة المصرية أوراق المتهم بقتل طفلته "9 أشهر" لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات، وأمانة سر أشرف صلاح.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12075 لسنة 2021 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4408 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، عن أن المتهم «م. ع»، 34 عاما، قهوجي، خطط لقتل طفلته «أحباب» تبلغ من العمر 9 أشهر، وأعد لذلك الغرض مادة سامة ووضعها في «الرضاعة» البلاستيكية الخاصة بها، كما اعتدى عليها بالصفعات، وحملها وطرحها أرضا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب بكائها الدائم، الذي تسبب في منعه من النوم.

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