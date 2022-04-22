الجمعة 22-04-2022
الوكيل الاخباري

شاهد - طائرات سلاح الجو المرافقة للملك أثناء عودته من ألمانيا

منخفض خماسيني مع زخات مطرية ورعدية قادم إلى المملكة

26 وصية لإحياء ليلة القدر

الأردن يدين تفجير مسجدين في أفغانستان

"فيروس نادر" يثير الرعب في الولايات المتحدة

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية

مسيرات حاشدة في غزة نصرة للمسجد الأقصى

الأوقاف: 20 ألف شخص سجلوا للحج العام الحالي

البنك الدولي يؤكد أهمية إصلاحات الأردن بقطاعي الطاقة والمياه

مندوباً عن الملك..الأمير محمد عباس بن علي يرعى المجلس العلمي الهاشمي السادس بعد المئة

الجمعة، 22-04-2022 06:07 م

مصر .. إنقاذ 17 رضيعاً من حريق في مستشفى

حح


الوكيل الإخباري - أنقذت العناية الإلهية مستشفى ديرب نجم بالشرقية  في مصر من كارثة محققة، عقب اندلاع حريق بقسم الحضانات.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة اليوم السابع ان البداية كانت بوقوع حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف ناحية قسم الحضانات، على الفور دفع الطاقم الطبي وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة عليه دون خسائر بشرية.


وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة الشرقية، إخطارا بنشوب حريق بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي دون حدوث وفيات أو إصابات.
دفعت الحماية المدنية بالشرقية، بعدد سيارتين للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية أنه بسبب ماس كهربائي، كما دفع 4 سيارات إسعاف لنقل الأطفال إلى مستشفيات أخرى.


وانتقل فريق من المعمل الجنائي والشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة.


وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه فور تلقى إخطارا بالحادث كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة بنقل جميع الحالات إلى أقسام حضانات بمستشفيات أخرى بديله لتلقي الخدمة العلاجية لهم.


وصرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث، تم نقل الحالات وعددهم 17 حالة إلى أقسام الحضانات بمستشفيات الإبراهيمية ومستشفى الزقازيق العام ومستشفى القنايات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، واستمرار تلقيهم للعلاج بشكل منتظم داخل أقسام الحضانات بتلك المستشفيات.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320222291221756154493

وفاتان و15 إصابة بحادث سير على طريق المطار

Woman-Train

فيديو من الأرجنتين يحبس الأنفاس.. امرأة تفقد وعيها وتسقط تحت القطار وتنجو بأعجوبة

اطلاق-نار..-قتل-مسدس

مصر..يقتل زوجتيه بالرصاص داخل منزله في نهار رمضان

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمنطقة سحاب

625fa69a42360442187f384b

33 ثانية رعب .. فيديو يثير ضجة في مصر والأمن يكشف التفاصيل

gettyimages-1186224613-594x594

الجزائر .. شخص يقتل خاله وزوجته ويدفنهما في منزله

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمنطقة سحاب

625fa69a42360442187f384b

33 ثانية رعب .. فيديو يثير ضجة في مصر والأمن يكشف التفاصيل

8599447951610889204

تشعل النار بجسدها بعد الإفطار في مصر

image

مات بعد جنازة صديقه.. تفاصيل حزينة بشأن وفاة شاب بسبب كيس مياه في مصر

277841

الإعدام شنقا لقاتل شقيقيه حرقا في مصر

3202221221243429125709

4 إصابات اثر حريق بعمارة في عمان