مصر.. اختفاء مهندس في ظروف غامضة

الوكيل الإخباري - شهدت قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية المصرية، اختفاء المهندس أحمد عاطف، في ظروف غامضة قبل يوم من ولادة زوجته.

اضافة اعلان

وكشفت زوجة عاطف تفاصيل اختفائه في تصريحات لموقع "القاهرة24"، قائلة: "يوم الواقعة هو كان مسافر القاهرة وأنا حسيت بتعب وحسيت إني هولد وشعرت بآلام الولادة، ولكن مقولتلوش علشان يسافر ويخلص شغله، ولكن بلغني أنه هيجيب فلوس الولادة من واحد صاحبه ونزل وكل شوية كان بيطمن عليه لحد الساعة 12 ونص بالليل".

وأضافت: "بالفعل اتحرك بالليل عشان يقابل صاحبه ويجيب منه فلوس، وبعدها بساعة بكلمه قالي عربية صاحبي عطلت عند كوبري الجامعة وأنا معاه، ودي كانت آخر مكالمة بينا والتلفون اتقفل".



وتابعت: "حاولت أوصله بكل الطرق ولكن تليفونه دائما كان مقفول ومقدرتش أوصله لحد الساعة 9 ونص الصبح، فتحت اللابتوب الخاص بيه، وحاولت أجيب رقم صاحبه اللي كان معاه وبالفعل كلمته، ولكن قالي أنا ركبت تاكسي ومشيت من الساعة نحو 1 بليل، بعدها رحت عملت محضر والتحريات شغالة".

وأردفت قولها: "أحمد كان خيّر جدا وكل الناس هنا بتحبه ربنا يرجعه بالسلامة وبستغيث بالمسؤولين يرجعوا جوزي أنا نفسي أسمع صوته بس، وعايزاه يعرف إني خلفت كان نفسي يكون معايا ويشوف ابننا".

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

