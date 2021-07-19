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الإثنين، 19-07-2021 01:04 م

مصر.. اختلفت مع زوجها على مصروف العيد فطعنته

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بتسديد طعنة قاتلة بسكين المطبخ بعد مشادة كلامية بينهما حول مصروف العيد تحولت إلى مشاجرة ثم جريمة.

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وفي التفاصيل، شهدت قرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ، حادثا مأساويا حيث طعنت ربة منزل زوجها بالسكين إثر مشاجرة بينهما في المطبخ، بسبب الخلاف على مصروفات العيد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وكان مركز شرطة طوخ تلقى بلاغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز إثر طعنه تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.


تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفى يدعى «م ا ع» محاسب، به طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى «ر س» ربة منزل، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء و قوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.


وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

 

البيان


 




 

 


 

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