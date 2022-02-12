مصر.. اشتعال النيران 20 مرة في منزل وصاحبه يستغيث

الوكيل الإخباري - اشتعلت النيران بمنزل في مصر 20 مرة دون أي سبب وبدون وجود أي مصدر لإشعالها، مم جعل أهل المنزل يستغيثون بالأزهر.



وتعيش أسرة مصطفى عبده إحدى أسر قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز زفتا التابع لـ محافظة الغربية، أيامًا عصيبة يصعب على أي فرد تحملها، حيث تشتعل النيران بمنزلهم دون أي سبب وبدون وجود أي مصدر لإشعال نيران بمنطقة اشتعالها، وليس هذا فحسب، بل أن الزوجة تشتعل بها النيران دون أي سبب.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رب الأسرة مصطفى عبده تفاصيل الواقعة المأسوية التي يعيشها مع أسرته قوله إن النيران اشتعلت بالشقة لأكثر من 20 مرة وبدون وجود أي مصادر لها في مكان اشتعالها، حيث تشتعل النيران في غرفة نوم وفي الدولاب، لكن في المرة الأخيرة النيران التهمت جميع مقتنيات الشقة.

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