مصر.. الأمن يعثر على 5 جثث لسيدة و4 رجال خلال 12 ساعة

الوكيل الاخباري - عثر بمنطقتي مدينة نصر بالقاهرة والهرم بالجيزة، على 5 جثث متعفنة لسيدة و4 رجال، وذلك خلال 12 ساعة فقط، ولا تزال الأجهزة الأمنية المصرية تكثف تحرياتها للوصول إلى أسباب الوفاة.



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وتلقت قوات الأمن في البداية المصرية بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو عمر عبد الحميد، 64 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن كامل.



ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.



وفي الواقعة الثانية، عثرت قوات الأمن على جثة متعفنة لسيدة كرواتية، 67 سنة، وتبين سلامه منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة للمحتويات.



وكشف التحريات، أن المتوفية متزوجة من رجل مصري، وأنها مقيمة في القاهرة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح.



وفي الواقعة الثالثة، عثر على جثة صاحب الشقة المدعو أحمد عبدالباري محمد، في العقد الخامس من العمر، وتبين أن الجثة في حالة تعفن.



أما الواقعة الرابعة، عثرت القوات على جثة شاب يدعى عمر مجدي صبحي محمود 27 سنة، داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وتبين أن الجثة في حاله تعفن أيضا.



وفي الواقعة الخامسة، عثر على جثة لشاب داخل شقته في العقد الرابع من العمر، وأنه يرتدي كامل ملابسه، وأن الجثة في حالة تعفن أيضا.



ونقلت جميع الجثث إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

المصدر : روسيا اليوم

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