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السبت، 12-02-2022 11:58 ص

مصر.. الإعدام لقاتل ارتكب جريمة بشعة ليلة زفافه

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الوكيل الإخباري -  قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق المتهم بقتل عروسه ليلة زفافهما للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

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وتضمن أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليها بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" ثم استدرجها بالاتصال بها عبر الهاتف المحمول وطلب منها النزول خلف المنزل ثم سدد لها عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها فلقيت مصرعها.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمة المجني عليها "زوجها" عامل وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، حيث أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته إرضاء لوالديه لارتباطه عاطفيا بإحدى الفتيات فعقد العزم على التخلص من المجني عليها فاستدرجها لمكان العثور وتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين".

 

البيان 

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