مصر.. الحكم بإعدام المتهم بقتل صديقه المهندس في المنصورة

الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات المنصورة، المصرية، بإعدام المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف، بعد أخذ الرأي الشرعي، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

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وكان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمتي قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واختطافه.



وتبين بالتحقيقات، أن المجني عليه منح المتهم مبلغًا ماليًا قيمته 680 ألف جنيه، لاستثماره معه في التجارة مقابل الأرباح، إلا أنه لم يسدد، ما دفع الضحية للمطالبة برد أمواله.

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