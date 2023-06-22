مصر.. الظهور الأول لمرتكبة جريمة طهي طفلها بعد اكله -صورة

الوكيل الإخباري- شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة قاتلة ابنها بالشرقية، الظهور الأول أمام الكاميرات للمتهمة هناء داخل قاعة محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بعد إحالتها للمحاكمة بتهمة القتل العمد لطفلها، والتمثيل بجثمانه.

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وظهرت المتهمة ترتدي عباءة رمادية وحجاب أصفر، تبدو عليها علامات الهدوء، ولم يظهر ما يفيد ندمها على فعلتها بقتل ابنها وتقطيعه داخل حمام منزلهم، وطهي بعض أجزائه، ووقفت أمام منصة المحكمة لم تحرك ساكنًا، أو تنطق بكلمة بناء على تعليمات المحكمة.



وترافع محامي المتهمة أمام هيئة المحكمة، ودفع ببطلان الدليل المادي على آخر مكالمة أجرتها المتهمة من هاتفها المحمول واعترفت فيها بالتخطيط لقتل ابنها، بأن الشركة لم تفيد بإجرائها أي اتصالات، وأفاد الاستعلام عن المكالمات، بأن المكالمة الأخيرة كانت يوم 20 مارس الماضي، قبل ارتكاب الجريمة بنحو شهر.



وقررت الدائرة الأولى بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، تأجيل جلسات محاكمة المتهمة بقتل ابنها إلى جلسة 17 يوليو، لعرضها على لجنة خماسية من الطب النفسي والأزهر، كما قررت هيئة المحكمة فحص هاتف المتهمة، بناء على طلب الدفاع.







القاهرة24