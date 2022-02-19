مصر.. العثور على جثة شاب مصري متحللة داخل سيارة

الوكيل الإخباري - عثر رجال المباحث في مصر على جثة شاب متحللة داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادي في ظروف غامضة، في مشهد وصفته وسائل الإعلام بـ"المرعب".



وجاءت البداية بتلقي قوات قسم شرطة المعادي، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل سيارة ملاكي في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

اضافة اعلان

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشاب داخل سيارة ملاكي يبلغ من العمر 28 عاما، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لصحيفة أخبار اليوم.





واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.



البيان