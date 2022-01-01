السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

بعد التوقعات عن الأردن في 2022 .. مجاهد يتحدى حايك

الأردن استورد من العراق 1.195 مليون برميل نفط في 4 أشهر

كشف موعد صرف مستحقات الدعم التكميلي "تكافل"

هام من إدارة الترخيص للمواطنين

تعرّف على عقوبات مخالفي امر الدفاع 35

السير لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية والفرعية سالكة

ارتفاع اسعار الذهب محليا 70 قرشا

وفيات السبت 1-1-2022

إصابات كورونا النشطة تواصل انخفاضها في المملكة

أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

السبت، 01-01-2022 10:26 ص

مصر...العثور على جثة طفل مشنوقاً داخل حديقة

image (1)


الوكيل الإخباري - عثر عدد من الأهالي بقنا في مصر، يوم الجمعة، على جثة طفل مشنوقًا بحبل داخل حديقة بقرية عزبة نجيب التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

اضافة اعلان

 

وتلقت أمن قنا إخطاراً بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل جنينة بقرية عزبة نجيب التابعة لمركز نجع حمادي.

بالفحص تبين العثور على جثة ثابت هاني ثابت، 14 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مشنوقًا بحبل داخل جنينة بعزبة نجيب بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3584535

شاهد... وفاة مواطن سعودي بعد سقوطه من مرتفع جبلي

الامن-المصري-1628855312

المحشي المسموم .. جريمة هزت مصر

الولايات-المتحدة-2

أمريكي يقتل ابنته معتقدا أنها لص

الدفاع المدني 3

اصابات بحادث سير بين 5 مركبات في عمان

الدفاع 2

وفاة طبيبة شهيرة بحادث سير مؤسف في عمان - صورة

main_image61cf280530b63

انقاذ 12 شخصا من حريق شقة في عمان