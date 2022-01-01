مصر...العثور على جثة طفل مشنوقاً داخل حديقة

الوكيل الإخباري - عثر عدد من الأهالي بقنا في مصر، يوم الجمعة، على جثة طفل مشنوقًا بحبل داخل حديقة بقرية عزبة نجيب التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.



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وتلقت أمن قنا إخطاراً بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل جنينة بقرية عزبة نجيب التابعة لمركز نجع حمادي.





بالفحص تبين العثور على جثة ثابت هاني ثابت، 14 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مشنوقًا بحبل داخل جنينة بعزبة نجيب بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

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