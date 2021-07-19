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الإثنين، 19-07-2021 09:28 ص

مصر.. العثور على جثة فتاة مقطوعة لنصفين وبلا رأس داخل حقيبة

جريمة مصر


الوكيل الإخباري - عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في مصر ،على جثة فتاة مقطوعة لنصفين ودون رأس، داخل حقيبة سفر، بطريق الواحات البحرية.

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وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الوطن المصرية فقد تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المارة بطريق الواحات البحرية بالعثور على جثة فتاة مقطوعة نصفين، وعلى الفور انتقل فريق من المحققين إلى مكان الواقعة.


وتبين من خلال الفحص والتحري، أن الجثة مقطوعة  لنصفين ودون رأس، وجرى وضعها  داخل حقيبة سفر.


وبدأت القوات في فحص مسرح الجريمة، والتحفظ على الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، لبيان عما إذا كانت التقطت صورا للجاني أثناء التخلص من الجثة.

 

البيان


 




 

 


 

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