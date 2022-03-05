السبت 05-03-2022
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السبت، 05-03-2022 10:10 ص

مصر.. العثور على جثة كويتي مقطعة نصفين في جريمة غامضة بالهرم

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الوكيل الإخباري - تحاول أجهزة الأمن المصرية فك لغز العثور على جثة مقطعة نصفين بمنور عقار في الهرم تبين أنها لشخص كويتي الجنسية.

جاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على أشلاء آدمية في منور عقار بمنطقة الهرم، وتم الانتقال على الفور لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته، وفقا لموقع صدى البلد.

وتبين من الفحص والتحري أن الجثة لشخص يحمل جنسية كويتية ومقطعة لنصفين، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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