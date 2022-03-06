مصر..القاتل الصامت يودي بحياة زوجين مصريين

الوكيل الإخباري - لقي سائق وزوجته مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء في العجوزة بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

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وكانت مباحث قسم شرطة العجوزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مجدي ح ح أ 32 سنة، سائق بإحدى شركات المقاولات، مسجى على ظهره بأرضية غرفة النوم، وزوجته "رشا غ ح أ" 22 سنة، ربة منزل داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء.



وتبين من المعاينة الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثتين وسلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة نتيجة تعرضها للسرقة أو دخول شخص غريب، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الزوجين الذين أكدوا أنهم حاولوا التواصل معهما لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وتوجهوا إلى شقة الزوجية وفتحوا باب الشقة وعثروا عليهما داخل غرفة النوم، وأنهم لاحظوا تواجد تسرب الغاز داخل الشقة فقاموا بنقلهم إلى غرفة الصالة ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.

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