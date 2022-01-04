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الثلاثاء، 04-01-2022 03:05 م

مصر .. القبض على المتهمين بقضية الصور المفبركة للطالبة بسنت خالد

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أمن محافظة الغربية في مصر، أنه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام المصري ، تم القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

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أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد أماكن اختباء المتهمين، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام المصري ، ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة

 

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة في العقد الثاني، 17 عاماً، إثر تناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالي القرية.

 

البيان 

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