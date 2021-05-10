الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن سيبحث مع أميركا التصعيد في القدس

مرابطون يستبسلون لمنع دخول الاحتلال المسجد الأقصى

احتمالية سقوط زخات مطرية خفيفة اليوم

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية ويتراقصون عند حائط البراق - فيديو

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

توصية جديدة من لجنة الاوبئة

وفاة في مشاجرة بعمان

7 قتلى بإطلاق نار في كولورادو الأميركية

تونس تسجل 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بكورونا

وزير الداخلية يكشف عن قرارات واجراءات حكومية قادمة

الإثنين، 10-05-2021 08:05 ص

إثر تماس كهربائي

مصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا - فيديو

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري- اندلع حريق ضخم على سطح مشترك بين فندق شهير وبرج آخر في مدينة طنطا المصرية، إثر تماس كهربائي، وأدى إلى وقوع أضرار مادية.

اضافة اعلان

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بنحو 8 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

 

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية انتقلت إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وتم السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع ضحايا.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021616134263527465

وفاة في مشاجرة بعمان

الامن

الامن العام : إطلاق نار على شخصين أحدهما رجل أمن

4574645645-645x500

فيديو مروع.. أب يلقي ابنته من الطابق الثالث بسبب تأخرها لدقائق في مصر

4202121233439106024052

مقتل شخص و8 اصابات بمشاجرة مسلحة بعمان

WhatsApp Image 2021-05-09 at 1.30.40 PM

الشرطة العراقية تكشف عن جريمة قتل بعد 25 عاما على وقوعها

16204958831537273995

سوريا .. لغم أرضي يودي بحياة أب مع بناته الثلاث

أخبار متعلقة
1

الدفاع المدني يتعامل مع حريق واسع بالبلقاء

حريق في وسط البلد

حريق ضخم في وسط البلد - فيديو

c312c28f823a112fcf98d178b6920031

إخماد حريق منزل في عجلون

ce42ed15-aff5-41a2-afc6-91d60d352412

اخماد حريق شب في مصنع بولسترين بمنطقة دير علا