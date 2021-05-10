مصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا - فيديو

الوكيل الإخباري- اندلع حريق ضخم على سطح مشترك بين فندق شهير وبرج آخر في مدينة طنطا المصرية، إثر تماس كهربائي، وأدى إلى وقوع أضرار مادية.

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ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بنحو 8 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية انتقلت إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وتم السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع ضحايا.

المصدر : روسيا اليوم

