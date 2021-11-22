مصر.. اندلاع حريق في مدينة المحلة

الوكيل الإخباري - اندلع حريق بشركة "النيل" لحلج الأقطان بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، فيما توجهت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمكافحة الحريق.

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وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في محلج شركة "النيل" لحليج الأقطان بمنطقة السبع بنات.



انتقلت سيارتا إطفاء تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، وسيارتان من قسم الحماية المدنية بالمحلة لمكان البلاغ.



وكشف مصدر مسؤول لـ"اليوم السابع" أن الحريق اندلع في آلة حلج للقطن وتانك سولار ثم امتدت ألسنة اللهب في المكان.

روسيا اليوم