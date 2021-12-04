السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة

المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

البلبيسي : برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة

إصابات كورونا في إربد الأعلى في الأردن اليوم السبت

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

36.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم السبت

28 وفاة و 2976 إصابة كورونا في الاردن اليوم

ألمانيا تصنف الأردن منطقة عالية الخطورة بما يتعلق بكورونا

السبت، 04-12-2021 03:09 م

مصر .. انهيار منزل ووفاة شقيقتين تحت ركامه

61ab65564c59b75cba78b7e5


الوكيل الإخباري-شهدت مدينة أسيوط المصرية حادثة أليمة جراء انهيار منزل بقرية بني مجد، حيث لقيت شقيقتان لم يتمكنا من الهروب، مصرعهما تحت الأنقاض.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية بني مجد دائرة المركز وأنباء عن وقوع ضحايا تحت الأنقاض، حيث انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية على الفور إلى المكان.

اضافة اعلان


وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق ملك، بشكل كامل، فيما عملت قوات الحماية المدنية والإنقاذ على انتشال جثتي شقيقتين هامدتين من تحت الأنقاض.


في حين أفادت التحريات بأن المنزل مشيد بالنظام القديم، وبدون أعمدة، وفور شعور أصحاب المنزل بوقوع الانهيار لاذوا بالفرار للخارج عدا شقيقتين لم يتمكنا من الهروب.


هذا وجرى نقل الجثتين للمستشفى المركزي، مع استكمال رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a94d3a4c59b748793582d7

مصر.. إصابة مدير مدرسة بكسر في الجمجمة بعد تعرضه لاعتداء بساطور

1087585-1

فرنسا.. وفاة فتاة بصدمة كهربائية بعد سقوط هاتفها في حوض الاستحمام

157691873445937900

إقالة ضابط شرطة في أمريكا قتل رجلا على كرسي متحرك

60b6053e4236040214522f93

السعودية تنفذ حكم القتل قصاصا في مواطن مصري

c96d7a28-e5d4-4bb9-8f73-cdfa204657f3

الحكم في قضية تعذيب طفل حتى الموت على يد زوج أمه في مصر

cc15f384-aa9f-476a-a004-f7a3100890c3_16x9_1200x676

رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان