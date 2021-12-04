مصر .. انهيار منزل ووفاة شقيقتين تحت ركامه

الوكيل الإخباري-شهدت مدينة أسيوط المصرية حادثة أليمة جراء انهيار منزل بقرية بني مجد، حيث لقيت شقيقتان لم يتمكنا من الهروب، مصرعهما تحت الأنقاض.



وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية بني مجد دائرة المركز وأنباء عن وقوع ضحايا تحت الأنقاض، حيث انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية على الفور إلى المكان.

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وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق ملك، بشكل كامل، فيما عملت قوات الحماية المدنية والإنقاذ على انتشال جثتي شقيقتين هامدتين من تحت الأنقاض.



في حين أفادت التحريات بأن المنزل مشيد بالنظام القديم، وبدون أعمدة، وفور شعور أصحاب المنزل بوقوع الانهيار لاذوا بالفرار للخارج عدا شقيقتين لم يتمكنا من الهروب.



هذا وجرى نقل الجثتين للمستشفى المركزي، مع استكمال رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





روسيا اليوم