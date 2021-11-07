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الأحد، 07-11-2021 02:26 م

مصر.. بعد انتحار طالبي الطب والهندسة جامعية تلحق بهما

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الوكيل الإخباري - بعد ساعات من العثور على جثتي طالبين منتحرين أحدهما يدرس الطب والآخر يدرس الهندسة في الإسكندرية، أقدمت فتاة جامعية بمحافظة أسيوط جنوب مصر على الانتحار، بعدما ألقت بنفسها في مياه الترعة الإبراهيمية.

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في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الخزان أعلى الترعة الإبراهيمية التابعة لقسم ثان أسيوط بانتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها بإلقاء نفسها في الترعة وتركت حقيبة تحتوي على متعلقاتها الشخصية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المصرية في أسيوط إلى مكان البلاغ، وجار البحث عنها وانتشالها بعد الاستعانة برجال الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة ودوافع إقدام الطالبة على الانتحار.

 

وقبل ساعات، كشفت التحريات تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثتي طالبين أحدهما في كلية الطب والآخر بكلية الهندسة بالإسكندرية، مشنوقين في أحد فنادق كورنيش وسط المدينة، بأنهما أقدما على الانتحار وتركا رسالة جاء فيها "لم نخلق لعالم كله كذب وخداع"، وأكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

المصدر - البيان 

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