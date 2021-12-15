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الأربعاء، 15-12-2021 09:51 ص

مصر.. تحديد موعد محاكمة نجل رجل الأعمال قاتل الطلاب الأربعة

حادث-حركة


الوكيل الإخباري - حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة في مصر، عصام فريد، تاريخ الأول من يناير المقبل لبدء محاكمة المتهم كريم الهواري، لاتهامه بالقتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطي مواد مخدرة.

وكان النائب العام المصري قد أحال المتهم كريم الهواري محبوسا بصفة احتياطية إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية، والتي أسندت إليه ارتكابه جناية إحراز جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت 4 أشخاص، منهم ثلاثة أطفال.

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وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المحددة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.

 

وكانت النيابة العامة المصرية قد أرفقت بأمر الإحالة (قرار الاتهام) أدلة الثبوت التي تؤكد ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه، والتي تضمنت شهادة 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، وفقا لليوم السابع.

 

المصدر - البيان 

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