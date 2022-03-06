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الأحد، 06-03-2022 04:27 م

مصر..تخنق رضيعها وتلقيه في القمامة

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة في مصر على جريمة بشعة تجرَّدت فيها من معاني الأمومة السامية، إذ خنقت رضيعها وألقت بجثته في القمامة.

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وذكرت صحيفة «الدستور»، عبر موقعها الإلكتروني، أن النيابة قررت، اليوم، إحالة المتهمة وشقيقتها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالتخلص من الرضيع.


وأوضحت النيابة أن المتهمتين (23 عاماً و28 عاماً) أقرتا بارتكاب الجريمة، مشيرةً إلى أن المتهمة الأولى اعترفت بأن الدافع وراء فعلتها ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص.


وحكت، خلال التحقيق معها، أن ذلك الشخص كان يعمل بأحد المتاجر الخاصة بوالدها، وتطورت العلاقة بينهما للزواج عرفياً، واستمرت سنة كاملة.


وقالت: «كنت أتردد عليه دائماً بشقته، ووعدني بالزواج رسمياً، لكن اختلفت الأمور فور التأكد من حملي، وطلب مني إجهاضه، ثم اختفى بعد ذلك».


وأضافت: «هربت من منزل والدي واستأجرت شقة، وعندما وضعت الطفل حضرت شقيقتي ونصحتني بالتخلص منه، فكتمنا أنفاسه بقطعة قماش، ووضعناه في كيس بلاستيكي أسود، وألقيناه في صندوق قمامة بعيد عن المنطقة التي نسكن فيها».

 

البيان 

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