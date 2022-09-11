مصر تصدر الحكم بقضية مقتل الاعلامية شيماء جمال

الوكيل الإخباري-أصدرت محكمة جنايات الجيزة في جمهورية مصر العربية، بالإجماع، اليوم (الأحد)، حكما بالإعدام شنقاً بحق القاضي أيمن عبدالفتاح محمد حجاج وشريكه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال (زوجة القاضي أيمن حجاج)، بعد إدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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ويعد هذا الحكم أول حكم بإعدام قاضٍ في مصر، وصدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش، فيما حضر المتهمان لمقر المحاكمة وسط إجراءات أمنّية مشدّدة، ولم يحضر أي من أفراد أسرتيهما، في حين حضرت أسرة الإعلامية شيماء جمال للمحكمة.





وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية، بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها)، صمم على التخلص منها بعدما هددته بإفشاء أسرارهما، وساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية مقابل صمتها، فعرض على حسين الغرابلي (المتهم الثاني) معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.



عكاظ