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الثلاثاء، 17-05-2022 01:35 م

مصر.. تفاصيل القبض على نجل برلماني بعد ارتكابه جريمة مروعة

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الوكيل الاخباري- كشف مصدران أمنيان رفيعا المستوى بمديرية أمن الجيزة ملابسات اتهام نجل برلماني وابن أخيه وثالث بالتسبب في وفاة جامع قمامة بمنطقة بولاق الدكرور.

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وقال المصدران إن مشادة كلامية وقعت بين 3 أشخاص (طرف أول) وجامع قمامة على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول، السبت الماضي.

أضاف المصدران أن التحريات ورواية شهود عيان أثبتت تورط ابن شقيق البرلماني في العشرينات من العمر في ضرب العامل وإحداث إصابته آنذاك قبل أن يفارق الحياة داخل المستشفى، فجر الاثنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر قد تمكنت، أمس الاثنين، من القبض على المتهمين في واقعة قتل عامل جمع قمامة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في هذه الواقعة أن نجل عضو مجلس النواب محمد السيد الحسيني، عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه رفقة نجل عمه، إلى أحد الأكشاك بالمنطقة، التي فَقدَ بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة. 

وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل جمع القمامة على الهاتف، واعتدى أصحاب الواقعة - سالفو الذكر- عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.

وتمكنت إدارة البحث من ضبط المتهمين؛ وباستكمال الفحص تبين وجود نجل عضو مجلس النواب والاثنينِ الآخرينِ بمكان الواقعة، وشروع  أصحاب الواقعة في التعدي على عامل جمع القمامة، وجارٍ عرضهم على النيابة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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