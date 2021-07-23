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الجمعة، 23-07-2021 09:39 ص

مصر.. تفاصيل جريمة مروعة سببها مصروف المنزل

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صورة الزوج وزوجته


الوكيل الإخباري - شهدت قرية طنط الجزيرة بطوخ بمحافظة القليوبية المصرية واقعة مصرع محاسب على يد زوجته إثر مشادة كلامية لخلافات على مصروف المنزل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، فأمسكت سكينا ووجهته إلى صدره، فسقط جثة هامدة.

وقال والد المتهمة، سعيد البالغ من العمر 65 عاما، إن ابنته تزوجت منذ أربع أعوام ولديها طفلة ورضيع.

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وأضاف في تصريحات صحفية ، أن ابنته كانت في حالة دفاع عن نفسها، موضحا أن ابنته قالت له عند سؤالها عن سبب الحادث أن زوجها ذهب خلفها إلى المطبخ وحاول خنقها مما دفعها لأخذ آلة حادة "سكين" وقامت بطعنه في صدره.

 

وكشف والد المتهمة أن ابنته وزوجها "تزوجا عن حب ولكن بعد الزواج تغير كل شيء فهو كان دائم الخلاف والشجار معها، مشيرا إلى أنه تدخل أكثر من مرة للصلح بينهما وفي كل مرة كانت تطلب نجلته الطلاق ولكن بسبب العادات والتقاليد في القرية كان يرفض والدها ويقوم كل مرة بإرجاعها إلى المنزل" .
وأوضح سعيد أن زوج نجلته "كان على خلق ومتدين ومن عائلة طيبة ولكن كان يسمع الكلام من أقاربه ضد زوجته".

 

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض إثر خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين «ر. س»، 25 سنة، ربة منزل، وزوجها «م. أ. ع»، 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل، تطورت إلى مشاجرة، حيث تعدى المتوفى عليها أولًا، فأمسكت الزوجة سكين المطبخ وطعنته في صدره، فسقط على الفور جثة هامدة.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" آخر منشورات الزوجة "المتهمة" عبر صفحتها الشخصية، والتى كتبت فيها منشورات وشاركتها مع صفحة زوجها، ومنها "عندما أستمع لصوتك عندما أشعر بوجودك أرى الآمال تتحقق والعالم يكون ملكي.. أنت عالمي الجميل فعاهدني يا حبيبي ألا تكون إلا لي ولا أكون إلا لك إلى الأبد".
كما نشر الزوج المجنى عليه على صفحته الشخصية منشورات كثيرة تُعبر عن حبه لزوجته ، منها "وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي".

 

المصدر : سكاي نيوز 



 




 

 


 

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